Comisión de Vialidad del Cabildo ya suma 3 meses sin sesionar

TIJUANA, Baja California(GH)

La Comisión de Vialidad y Transporte del Cabildo de Tijuana hace tres meses no sesiona a pesar que existen temas pendientes como la armonización de la Secretaría de Movilidad Urbana.



A pesar de que cuando fue aprobada, el punto de acuerdo marcaba un lapso de 45 días para armonizar los reglamentos necesarios con las demás dependencias o secretarías relacionadas.



“Se planteó como la panacea y la gran solución al problema del transporte, pero a casi tres meses de la creación de la misma, parecería que lo que vaticinamos era un golpe político por el control del tema dentro del Gobierno municipal”, declaró la regidora y secretaria de dicha comisión, Mónica Vega Aguirre.



La última sesión ocurrió el miércoles 20 de septiembre del presente año y donde se trataron temas relacionados con la cancelación de permisos de taxis del gremio de amarillos.



Señaló que todavía no se ha logrado el registro del transporte a través de aplicaciones como Uber y Cabify.



Asimismo en el tema de taxis libre, siguen haciendo sitio y lanzaderas en cualquier lado de la ciudad sin placas y los permisos necesarios.



En este punto, en su momento se planteó que regresaría el taxímetro para que hubiera un cobro más justo para los usuarios con candados para que no pudiera ser violado por los choferes pero todavía no hay una propuesta oficial.



También se tendría que revisar los paraderos, dijo, ya que las unidades suben y bajan pasaje hasta en el tercer carril en lugares prohibidos.