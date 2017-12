Adeudo del Peninsular es de solo 991 mil pesos, asegura su ex dirigente

TIJUANA, Baja California(GH)

El extinto Partido Peninsular de las Californias (PPC) solamente le debe a un proveedor la cantidad de 991 mil pesos, aseguró su ex presidente estatal Luis Felipe Ledezma Gil.



Lo anterior en razón a la información relacionada de una deuda de más de 5 millones de pesos del mencionado partido.



“El único adeudo que se reconoce no solo por parte del partido sino de la propia autoridad electoral es a un proveedor, para ello se desarrolló una diligencia”, declaró.



La mencionada diligencia ocurrió el 28 de junio de 2016, dijo, con una duración de poco más de ocho horas.



En ella participaron Ledezma Gil, Juan Carlos Gálvez Armenta, secretario de finanzas; Joel Anselmo Jiménez Vega, representante legal, y Otoniel Villalobos Delgadillo, interventor.



Una de las deudas que se mencionan es de salarios asimilables, sobre lo cual afirmó no deberle a nadie, inclusive presentó documentos firmados con los involucrados relacionados con sus finiquitos.



“El periódico oficial saca una relación de adeudos pero la propia autoridad electoral celebró una diligencia para dirimir todas las controversias, entonces la información que vierte es totalmente diferente en lo que ellos tienen en documentación”, comentó.



Al proveedor de nombre Ayeli Aidé Hernández Jiménez le deben por el tema de impresión de gorras, camisetas, etcétera.



“Yo solamente era el presidente del partido, era la figura política, no manejaba un solo centavo del partido. Yo no tengo vela en el entierro, o sea, supongamos que fuera cierto lo del Periódico Oficial, yo no tengo bronca legalmente ni ante el SAT ni nada”, puntualizó.