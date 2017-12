Amagan maestros del Cobach con paro

TIJUANA, Baja California(GH)

Los maestros y el personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach) siguen sin recibir su salario y prestaciones desde el 20 de diciembre a la fecha.



Esa situación ha afectado a mil 250 docentes y 450 empleados administrativos de Tijuana e integrantes del Sindicato de Profesores del Cobach (SPCobach).



Así lo informó el secretario general del magisterio, Salvador Perea Hernández, quien dijo haber hecho gestiones con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y Bienestar Social, la Subsecretaría de Educación Media Superior, entre otras instancias, pero debido a la falta de recursos económicos no se llegó a ningún acuerdo.



“Para que se nos pague a nosotros, incluyendo a los administrativos, se necesitan alrededor de 45 millones de pesos”, indicó.

A los sindicalizados se les debe las catorcenas de diciembre trabajadas, aguinaldo sobre el bono de vida de 22%, la prima vacacional, bono de Apoyo para la Superación Académica, Bono de Vida Cara y Días de Puente y Bono por contrato colectivo



La advertencia

Así, establecieron como fecha límite el 8 de enero de 2018 para recibir el salario y prestaciones completas que les corresponde, y de no ser así, advirtió Perea Hernández, los docentes y el personal administrativo harán una huelga simultánea en todos los Cobach de Baja California.



“Como sindicato estamos bastante molestos por lo que estamos atravesando. Jamás se ha había presentado esta situación en los 36 años que tiene el Colegio. Es común que se presenten los atrasos del Gobierno Federal, pero siempre los directores generales preveían o buscaban para que los apoyaran a pagar los sueldos”.



Por ello, lamentó que la actual directora general del Colegio, Amparo Aidé Pelayo Torres, no previniera la problemática, por lo que el SPCobach también exige la destitución de la funcionaria.

“Siempre tiene que haber un culpable y esto no puede ser solo de la Federación, esta es la primera vez que pasa y es por una mala administración”, acusó.



De esta manera, Salvador Perea Hernández pidió una reunión directa con el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, para resolver la situación.



En otro tema, aclaró que la educación de los alumnos bachilleres no se verá afectada, pero ningún miembro del SPCobach aplicará los exámenes trimestrales que quedaron pendientes antes de salir de vacaciones y que se tiene programados para el 8 de enero.



