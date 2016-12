Repercutirá precio de gasolina en economía de comerciantes

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que la mayoría de productos que se comercializan en la zona turística llegan vía terrestre, el sector comercial establecido se verá afectado ante el alza en el precio de la gasolina.



El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ensenada, Rafael Chávez Montaño, explicó que repercutirá fuertemente en la economía de los pequeños y medianos empresarios, quienes ofrecen productos provenientes del interior de la república.



“Estamos a miles de kilómetros de donde se traen los productos; todo llega por terrestre, no hay labor de cabotaje y sí que nos impactará y estamos preocupados porque estamos lejos de los centros de producción”, dijo.



Asimismo, consideró que posiblemente incremente el precio de los productos que se ofrecen principalmente en la calle primera, donde la mayoría de los productos son traídos de lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero y otros.



Cabe señalar que el comercio organizado no ha planteado hasta al momento ninguna acción para que los ingresos no se vean tan afectados, sin embargo, señalan que aunado a lo que esperan para el año entrante con estas medidas del gobierno federal, continuarán padeciendo con la depreciación del peso frente al dólar.