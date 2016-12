Protección Civil alerta por lluvias y descenso de temperaturas

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a la entrada del Frente Frío No. 18, el Ayuntamiento de Ensenada a través de la Dirección de Protección Civil Municipal alerta a la población sobre precipitaciones pluviales y descenso en las temperaturas a partir de este viernes 30 de diciembre.



El titular de la DPCM, Jaime Nieto de María y Campos anunció que con base en información del Sistema Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), se clima frío que fluctuará de los 17 grados Celsius como máxima y 10 grados como mínima.



Detalló que además de las bajas temperaturas, se esperan lluvias de ligeras a moderadas el viernes, mientras que el sábado se prevén chubascos dispersos y vientos de hasta 60 kilómetros por hora.



Jaime Nieto puntualizó que las bajas temperaturas se mantendrán durante la primera semana del año, por lo que exhortó a la población ensenadense a tomar las medidas preventivas ante precipitaciones pluviales y frío.



Agregó que aunado a este pronóstico también se esperan nevadas en las sierras, así como temperaturas bajas en los valles como Ojos Negros y La Trinidad.



Medidas preventivas generales

- Utilice ropa gruesa y calzado cerrado, protegiéndose cabeza, rostro y boca.

- Consuma frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C.

- Ingiera líquidos tibios en cantidades suficientes.

- Consulte a un médico o acuda al centro de salud de la localidad en caso de ser necesario.

- Utilice suficientes cobijas durante la noche cuando es más baja la temperatura.

- Revise los techos y bajadas de agua, los cierres de ventanas y puertas.

- Recubra las ventanas con papel periódico para evitar que el frío penetre a su vivienda.

- Asegúrese de que velas, estufas de carbón y calentones estén alejados de objetos que se calienten e incendien.

Protege a tu familia: ¡Qué las lluvias no te sorprendan!

Antes de las lluvias

- Elabora un plan familiar mediante el que toda tu familia conozca las vías de evacuación, puntos de reunión y los enseres que le corresponderá a cada miembro transportar en caso de contingencia.

- Verifica que el techo y bajadas de agua de tu domicilio se encuentren en buen estado.

- Elimina de tu predio toda acumulación de material que pueda obstaculizar el paso del agua al alcantarillado próximo a tu vivienda.

- Protege las ventanas con cinta de aislar y/o micas anti estallamiento.

- Ten un botiquín de primeros auxilios e incluye los medicamentos que tu familia requiera.

- Almacena agua -1 galón diario por persona- y alimentos no perecederos mínimo para tres días -si son enlatados no olvides incluir un abrelatas-.

- Coloca los documentos importantes en bolsas de plástico.

- Ten a la mano una linterna, un radio de pilas, pilas de repuesto, así como un duplicado de las llaves de casa y automóvil.

- Coloca todos los productos tóxicos -herbicidas, insecticidas, químicos para limpieza, aceites para automotor- fuera del alcance del agua.

- Ubica con anticipación los refugios temporales que se habilitarán en caso de emergencia.



Durante lluvias torrenciales ¡No te arriesgues!

- Conserva la calma, permanece en tu hogar y no envíes a tus hijos a la escuela.

- Desconecta todos los aparatos eléctricos.

- Sintoniza emisoras locales para obtener información del clima o de Protección Civil.

- Usa tu teléfono y tu automóvil únicamente en caso de emergencia.

- Si estás en riesgo y las autoridades lo ordenan, prepárate para abandonar tu vivienda y lleva sólo lo indispensable.

- Si vives junto a un arroyo, ladera o en zona costera propensa a las inundaciones, aprende la mejor ruta hacia terreno elevado.

- Mantente alejado de canales, lechos de arroyo y terrenos bajos.

- En caso de quedar atrapado en una corriente, sal de tu vehículo y busca un refugio seguro.

- No te acerques a postes o cables de electricidad averiados, el agua conduce la electricidad.

- No llames a las líneas de emergencia a menos de que esté en verdadero peligro tu integridad y la de tu familia.