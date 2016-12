Desaparece Uber; taxis amarillos desarrollan app

TIJUANA, Baja California(GH)

La empresa de transporte Uber dejará de operar en la ciudad a partir de hoy, informó mediante un comunicado el Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el alcalde Juan Manuel Gastélum.



Dicha medida se toma a 28 días de haber iniciado la gestión de Gastélum y se aseguró que no se hace con el objetivo de favorecer a ninguna empresa de transporte.



Además de Uber, otras unidades que serán remolcadas a lo largo del día serán Cabify y taxi libre; únicamente están exentas las unidades de Taxis Amarillos, por ser el único transporte que cuenta con las regularizaciones necesarias y por considerarlas más bonitas.



“Le di la instrucción a la dirección de Vialidad y Transporte que me dejen en paz a los Taxis Amarillos pero solo porque cuentan, a mi parecer, con las regularizaciones necesarias”, comentó Gastélum Buenrostro después de que se anunciara el operativo.



Añadió que la decisión final para permitir que Taxis Amarillos operara sin restricciones y con las tarifas que el chofer considere justas es su creencia en el antiguo sistema filosófico chino feng shui.



“En mi casa, siempre nos hemos guiado en el ‘fen chu’ y el amarillo es un color que lleva alegría al ambiente; yo quiero que los ciudadanos sientan eso a la hora de transportarse, sin poner atención al trato del chofer o el precio”, explicó “El Patas”.



El lunes por la noche, el Presidente Municipal comió con Óscar Moreno, líder de taxis amarillos, en el restaurante del Hotel Caesars; el Alcalde aseguró que dicha reunión no estuvo relacionada con la decisión de retirar a Uber de las calles.



Agregó que próximamente la ciudadanía podrá solicitar el servicio de estas unidades mediante una aplicación, misma que está siendo desarrollada por programadores tijuanenses.



Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar.