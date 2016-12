Haitianos aumentan demanda de servicios de salud

TIJUANA, Baja California(GH)

Un aproximado de cinco migrantes de origen extranjero acuden por día al Hospital General de Tijuana para solicitar atención médica, la cual es brindada a pesar de la barrera del idioma, indicó el urgenciólogo Roberto Sanabio Orejel.



Durante los primeros meses de la contingencia, señaló, esta misma cifra era la que recibían por semana y estos eran acompañados por autoridades gubernamentales o personal de los albergues donde se asilan.



“Creemos que entre ellos se corrió la voz de que aquí se les atiende gratuitamente, por lo que es más común que lleguen por su propio pie. No todos hablan español, ni traen un intérprete consigo, pero la atención se les brinda por igual”, declaró.



Las atenciones son principalmente por cuadros infecciosos menores, tanto respiratorios como gástricos, que no requieren hospitalización o acciones más detalladas por parte del personal médico.



Las urgencias ginecobstétricas son otras de las cuales reciben gran demanda, destacó, y entre estas se encuentra el primer nacimiento de un menor de ascendencia haitiana en la ciudad.



Requieren intérpretes

La mayoría de los médicos y personal que labora en el Hospital General de Tijuana domina el idioma inglés, pero la situación extraordinaria con los migrantes haitianos, quienes en su mayoría habla francés o su lengua natal, ha evidenciado la necesidad de contar con sus propios interpretes.



Lo anterior lo declaró el médico pediatra Juan Carlos Díaz Rocha, quien tiene conocimientos de francés y ha auxiliado a compañeros del nosocomio al momento de brindar atención médica a los haitianos.



“Esta situación nos ayuda a identificar que es conveniente que en los hospitales, sobre todo del sector público, se tengan intérpretes. No solo que sepan hablar inglés, sino también otros idiomas o dialectos para garantizar los servicios de salud para todos”, añadió.