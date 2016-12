Gasolineros temen fuga de clientes

TIJUANA, Baja California(GH)

Gasolineros de la ciudad temen la fuga de consumidores debido a los aumentos de los precios máximos del combustible a partir del próximo año.



"Estamos en desventaja con los precios de San Diego, entonces sí habrá una fuga de consumidores importante", declaró el ex presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, Alejandro Borja Robles.



Detalló que no han recibido información por parte de las autoridades y se enteran a través de los medios de comunicación de los cambios que habrá.



"Es un aumento de más del 14% y 20% a la gasolina, vemos que es un golpe al bolsillo del consumidor", manifestó.



Borja Robles especificó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establecerá los costos máximos dependiendo del precio internacional del combustible, impuestos como el Ieps y el IVA, y el tipo de cambio.



Aumentará? la inflación

Los aumentos en los precios máximos de la gasolina en 2017 aumentarán la inflación, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez.



"Se quitó el subsidio y esto necesariamente va a reflejarse en los precios finales", manifestó.



Con la liberación del mercado de los combustibles a partir de marzo, indicó que espera que los precios disminuyan.



"Estamos transitando por la implementación de la Reforma Energética, espero que ya con la competencia por diferentes marcas de gasolina veamos una baja, es algo que está a prueba", afirmó.



Baja California, y particularmente Tijuana, refirió, siempre ha estado entre las zonas más caras del País.



"Por la cercanía con California, el que muchos productos se cotizan en dólares, que hay una gran dependencia de proveeduría de Estados Unidos", apuntó.



Mientras resulte más económico realizar compras en Estados Unidos, dijo, la fuga de consumidores continuará.



"Inclusive los que no tienen visa es muy común que encarguen al vecino o al familiar que les traigan productos que pueden comprar más barato en Estados Unidos a pesar de lo apreciado que está el dólar, eso es increíble", comentó.



LOS PRECIOS MÁXIMOS EN LOS 5 MUNICIPIOS

Magna Premium

Tijuana 16.04 17.81

Tecate 16.17 17.95

Rosarito 16.04 17.81

Ensenada 16.16 17.93

Mexicali 15.59 17.85