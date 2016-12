Es nueva Ley aberrante: Castilla

MEXICALI, Baja California(GH)

La ley del agua es aberrante e inconstitucional, un instrumento recaudatorio y sospechosamente encaminado a la privatización del servicio del agua, afirmó Arnoldo Castilla García.El catedrático de la UABC y doctor en Derecho realizó un análisis de la ley que fue detallado en entrevista exclusiva para LA CRÓNICA.El agua es sustancial y es un derecho humano que no puede ser vulnerado, por lo cual al contemplar el corte total del servicio después de 90 días de no pagar, es una violación a los derechos humanos y es inconstitucional, explicó.Castilla García desarrolló que la ley atenta contra los derechos, ya que el servicio del agua debe ser eficiente y tener un cobro pero basado en las condiciones socioeconómicas de la población.“No se debe de agravar la economía, el impuesto debe contribuir al desarrollo social y al fijar que después de tres meses que no se pague el agua se cancela el servicio, se convierte en un impuesto en contra y daña la necesidad fundamenta de la sociedad…”“El impuesto no debe ser sancionador, debe proteger el interés público”, enfatizó.Castilla García explicó que la ley hace suponer que tiende a sanear el servicio público del agua para que después de sanearlo, venderlo, es decir, privatizarlo.“¿De eso se trata todo esto?, ¿hay un nuevo Slim detrás de esto?, cuidado porque es peligroso políticamente…”“¿Los trabajadores de Cespm ya se dieron cuenta?, por eso las manifestaciones de inconformidad, porque se pueden quedar sin empleo”, explicó.El catedrático afirmó que la aprobación de la ley por el Congreso del Estado, fue una acción contraria al interés público.Además que adquirirán responsabilidad política porque se pretende imponer la ley que daña el principio de legalidad y el sistema democrático porque la sociedad no fue escuchada y es contraria a la Constitución.“Esto demuestra que la representatividad en el cuerpo legislativo se encuentra en crisis porque a base de mayoriteo se aprueban las leyes contrarias al interés público”, dijo.También la ley es un error político, dijo, porque se aprobó sin un plebiscito previo o referéndum, es decir, no se consultó a la ciudadanía.La ley violó el artículo 115 constitucional que contempla que son los ayuntamientos los responsables de prestar los servicios del agua.El recurso de controversia constitucional es una vía jurídica viable porque la ley es contradictoria.Porque reconoce el derecho del agua al argumentar que debe ser suficiente pero se contradice al sancionar a los tres meses con el corte total del servicio.