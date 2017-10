BMA y Coparmex ofrecen asesoría gratuita a 'dreamers'

TIJUANA, Baja California(GH)

Asistencia personalizada profesional y gratuita, ofrecen a "dreamers" la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través del programa "México for Dreamers".



"Es un programa de asistencia legal para los jóvenes que tienen amenazada su residencia o su estancia en los Estados Unidos como consecuencia de los cambios de la política migratoria", explicó el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.



Detalló que a través de una página de Internet http://mexicofordreamers.bma.org.mx, operada por la Coparmex y la BMA, los "dreamers" se pueden poner en contacto con abogados.



"Uno a uno los van a contactar, son abogados calificados en materia de migración que van a prestar su servicio de manera honoraria", señaló.



No es una plataforma para dar consejos generales, enfatizó, sino, para atender cada caso en particular.



"Para ayudar a cada uno de estos jóvenes para evaluar su situación legal y determinar si existe una viabilidad de que obtengan derecho a residencia o ciudadanía, y en su caso, para que los asistan durante el trámite correspondiente", agregó