Padecen estudiantes de Conalep Tijuana II atracos en la Ermita

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes del Conalep Tijuana II diariamente son asaltados o interceptados por delincuentes cuando se dirigen hacia la avenida Ermita, quienes aprovechan la oscuridad de la zona.



El director del plantel, José Luis Ceceña Guerrero, hizo un llamado hacia las autoridades policiacas para que tengan mayor presencia en el área, sobre todo cuando los alumnos terminan su turno vespertino.



Por esta zona también transitan estudiantes de primaria, educación especial, así como los visitantes de la Unidad Deportiva, quienes han tenido problemas con los indigentes de la canalización que se cruzan a la avenida.



“Nuestras autoridades deben ser conscientes para que verdaderamente se apliquen, porque necesitamos la calle bien iluminada, no hay día en que no nos asalten a los jóvenes o les den un susto. La verdad es muy triste”, exigió Ceceña Guerrero.



Asimismo, comentó que aunque se realizan rondines, en muchas ocasiones el número de patrullas no alcanza para la vigilancia, pues mientras unos delincuentes son perseguidos otros aprovechan el momento para atracar.



Ante la situación el director del plantel propuso crear entre los padres de familia y sociedad en general un cinturón de seguridad para cuidar la integridad de los alumnos.



“Los padres también deben comprometerse para que nos ayuden, porque sin su compromiso no podemos, y el tema de la seguridad no solo le corresponde a las autoridades”, dijo.



Mientras el proyecto se formaliza, José Luis Ceceña Guerrero comentó que ya exhortaron a sus estudiantes del Conalep II a que no traigan consigo artículos ostentosos y caminen en grupo hacia la avenida Ermita.



Finalmente, expresó que ante el cambio de horario, con el cual oscurecerá a partir de las 17:00 horas, no se ha contemplado modificar las actividades escolares.