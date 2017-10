Sancionan por semana al menos a unos 50 ambulantes en Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

Cada semana al menos 50 comerciantes ambulantes sin permiso son sancionados en la Zona Centro, informó el director de Inspección y Verificación, Luis Carreiro Galaviz, al realizar un recorrido por la demarcación en conjunto con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).



"Son reincidentes, y cambian regularmente, por semana sancionamos 50-60 personas que tratan de entrar al Centro, varía por temporadas, y varía por horarios", señaló.



La obstrucción de la banqueta, dijo, es una de las faltas más recurrentes por parte del comercio ambulante que sí tiene permiso.



"Hay una queja de los comerciantes del Centro en cuanto a una sobresaturación, es parte de lo que venimos a revisar", manifestó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



Que no trabajen con permisos rentados, que estén ubicados solo en las zonas permitidas y que vendan los productos que indica su permiso, son otros de los aspectos que se deben cuidar, especificó.



"No es un enfrentamiento institucional del comercio organizado en contra del ambulantaje, más bien queremos pedirle a la autoridad que el reglamento se cumpla...Tenemos identificado que hay personas que no tienen permiso y que llevan a cabo el comercio ambulante en la Zona Centro y en diferentes zonas de la ciudad", agregó.



El recorrido se realizó ayer sobre la avenida Revolución y calles aledañas.