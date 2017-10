Reconocen jóvenes dificultad al decidir sobre los 'abuelitos'

TIJUANA, Baja California(GH)

La tragedia del asilo El Refugio hizo repensar la responsabilidad que tienen las familias sobre sus adultos mayores, sobre todo los jóvenes, quienes dijeron estar dispuestos a cuidar más de sus abuelitos que viven en su hogar.



Consultados por FRONTERA, algunos jóvenes compartieron su punto de vista sobre el trato de las personas adultas que son llevadas a refugios o asilos.



“Es una situación muy triste, ya que los dejan prácticamente en abandono en una etapa de su vida donde necesitan mucho amor y cuidados de parte de sus familias”, opinó Elizabeth Vargas, quien tiene consigo a su abuela materna.



“A ella realmente no le gusta que nosotros nos metamos en sus cosas, siempre quiere hacer la limpieza del hogar, pero yo trato de ayudarla, porque sé que se podría lastimar, sobre cuando está cocinando”, agregó.



Javier Parra, quien tuvo la dicha de cuidar de sus abuelitos, reconoció que es una tarea difícil de atender, pues su familia tuvo que cambiar sus dinámicas.



“Todos nosotros trabajábamos, a veces nos turnábamos para cuidar a mis abuelitos. Tomamos la decisión de llevarlos a un hogar para adultos, pero vimos que se pusieron peor, se enfermaron más, y nos sentimos mal porque nunca investigamos cómo era el lugar”, recordó.



Al final se dieron cuenta que ellos no querían estar fuera de casa, dijo, por lo que hicieron un esfuerzo como familia para mantenerlos con ellos.



Por su parte, Paúl Espinoza dijo que deberían existir más espacios exclusivos para los adultos mayores, pues los actuales se enfocan a los jóvenes.



“Existen las Casas de la Alegría e instancias gubernamentales que se hacen cargo de ellos, sin embargo, no ofrecen una atención digna”, apuntó.



Hay muchos adultos mayores que no saben de los beneficios a los que tienen derecho, manifestó, por ejemplo su credencial de Inapam, entre otros, detalló.



“Lo más irónico es que todos vamos a envejecer y hacemos poco para remedir las situaciones que les provocamos a los abuelitos”, puntualizó.