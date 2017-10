Investigan a autoridades por siniestro

TIJUANA, Baja California(GH)

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una investigación para determinar responsabilidades por el incendio ocurrido en el asilo El Refugio, por el cual seis adultos mayores perdieron la vida.



De acuerdo a información proporcionada por el organismo, la investigación tendrá como enfoque identificar las posibles responsabilidades por parte de autoridades de la localidad.



Dentro de sus trabajos, personal de la CEDH inició la investigación de oficio y ayer acudió al sitio para recabar información y testimonio de los afectados.



En la investigación, en la que aún no se tiene fecha para darse a conocer los resultados, se determinará si las autoridades encargadas de regular estos sitios, incurrieron en alguna omisión de sus funciones que podría haber evitado este accidente.



Un refugio sin supervisión



El asilo El Refugio se encontraba sin revisión por parte de las autoridades de protección civil desde hace dos años.



El director estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas, informó que la última vez que el lugar fue revisado para definir si se tenían las medidas de seguridad suficientes en caso de un desastre fue en 2015, a raíz de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



“Hasta que sucedió el incendio en Mexicali es cuando Derechos Humanos nos hace la recomendación para que vayamos a revisar este tipo de instalaciones; al hacer las revisiones, en junio de 2015, en ese momento ellos no cumplían las medidas de seguridad que requiere un asilo de ancianos”, comentó.



Entre las observaciones que realizaron es que no cumplía con especificaciones necesarias, además que le faltaban extinguidores, señalamientos, personal capacitado para atenderlo e instalaciones eléctricas. Sin embargo, el lugar se mantuvo en funcionamiento.



“No tenemos autoridad para clausurarlos, ni siquiera teníamos la atribución, pero se hizo por recomendación de Derechos Humanos; esta revisión se hizo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado”, declaró el funcionario estatal.



El titular de Protección Civil del Municipio, José Rito Servín de la Mora, dijo que la paramunicipal no había acudido al asilo con anterioridad al haberse definido que el Estado estaría a cargo de asilos y casas hogar.



“En materia de protección civil, entendiendo lo que es la coordinación institucional, lo que es Protección Civil del Estado y del Municipio, en este sentido nos apoyaban con la revisión de asilos y casas hogar, entonces, tengo entendido que hasta el momento no tenían ellos el programa interno”, manifestó.