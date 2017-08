Rechazará México aumentar salario en negociación del TLC

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno mexicano no aceptará aumentar los salarios como parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (Tlcan), cosideró el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.



"Desafortunadamente aunque este sea un tema donde no quiere ceder el Gobierno, es un tema donde debería de ceder, porque no se trata solo de traer inversión, no se trata solo de traer empresas, se trata de mejorar el nivel de vida de la población", manifestó.



El que los salarios en México sean bajos deja en desventaja a Estados Unidos y Canadá, afirmó, sin embargo, el Gobierno mexicano debe analizar la situación en beneficio de su ciudadanía.



"De qué sirve beneficiar a la inversión extranjera sino la población en México no se mejora, de qué sirve que los mexicanos no tengamos un mejor ingreso", cuestionó.



Solís Farías sostuvo que al gobierno le interesa cumplir estadísticamente con la captación de inversión extranjera, porque el que gane más la población no cuenta en los "números presidenciales".



"Entonces estamos condenados a no incrementar nuestros salarios, estamos condenados a estar diez veces abajo del salario per cápita que reciben por hora en esos países", agregó.



En términos de atracción de inversión es una buena estrategia, sin embargo, para la población que será empleada en esas empresas, no lo es.