A 'rockear' para ayudar a Border Angels

TIJUANA, Baja California(GH)

Un concierto con causa se llevará a cabo este sábado 29 de julio en el Anfiteatro del Instituto de Cultura de Tijuana, en beneficio de Border Angels.



A partir de las 16:00 horas, un desfile de agrupaciones rockeras, ofrecerán lo mejor de su repertorio para llevar alegría y música a quienes asistan y donen ropa, calzado y alimentos no perecederos que serán para inmigrantes.



El Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California presenta este evento en apoyo a la organización no gubernamental, Border Angels y sensibilizar a la población del problema de la inmigración y la ayuda que requieren los deportados así como las personas que se encuentran en exclusión social.



Es un concierto en el que participarán siete bandas de rock de México y Estados Unidos, todas ofreciendo su talento sin costo alguno, agrupaciones como Sun of These Days, Marujah, Vimfuror, Efecto Iguana, Ruby Clouds, Cairo Beats, y Paco Flaco.



Además, durante este evento, se realizarán charlas en las que participará Enrique Morones, fundador de Border Angels, organización que se ha dedicado a apoyar a los inmigrantes defendiendo sus derechos.



La cita es este sábado 29 de Julio del 2017 desde las 16:00 horas en el Anfiteatro del ICBC, donde podrá disfrutar de grandes temas de rock, vibrar con cada uno de sus temas completamente gratis y poder apoyar a inmigrantes a través de esta organización no gubernamental.



Para más información puede comunicarse a los teléfonos (664) 684 86 09 y 687 44 61, o bien, escribir un correo electrónico a: comunicaciontijuanaicbc@baja.gob.mx también puede consultar el portal www.icbc.gob.mx o el Facebook ICBC Tijuana.



El Anfiteatro del ICBC Tijuana se encuentra ubicado en Juan Ruíz de Alarcón 9306 y Vía de la Juventud Oriente (Vía Rápida), Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 a espaldas del Centro de Gobierno.