Cecut tuvo presencia de artes escénicas durante julio

TIJUANA, Baja California(GH)

Las artes escénicas fueron clave en la programación del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, durante este mes de julio que está por concluir y del que se podrá disfrutar este sábado 29 el Baile mensual Danzón… de los pies al corazón con el Taller de Danzón del Cecut en el Vestíbulo de El Cubo.



Se trata de un encuentro para aquellos que gustan de bailar danzón, un baile de salón que ha tenido un gran arraigo en México, bajo la coordinación de Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero, a las 16:00 horas, sin costo de entrada.



Esta agenda incluyó el domingo 23, en la Sala de Espectáculos, la presentación de Danza Butoh. 100 años luz de soledad, de Yumiko Yoshioka, inspirada en el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en la que Yoshioka hizo una danza a la vida de una criatura única nacida en un planeta a 100 años luz de la Tierra.



En el caso de Ángel Peralta Project se ofreció una par de concierto dentro del Ciclo de Música dominical, los días 23 y 16 en la Sala Federico Campbell, donde este trío de Jazz Progresivo ejecutó piezas de su material discográfico titulado Past The Bridge y Live At Mamut Brewery Co.



El jueves 13 un nutrido público participó de Danzón Sessions, un espacio donde se disfruta y se aprende sobre la historia y música del danzón, baile refinado que ha dejado una profunda huella en los mexicanos, con Lorena Villaseñor y Francisco Guerrero, en el Vestíbulo del Domo IMAX.



Mientras tanto en la Sala de Espectáculos, ese mismo jueves, se presentó la obra Vote por el León, de Antonio Malpica y Javier Malpica, como ejercicio de cierre del Taller THT - Procesos Escénicos, bajo la dirección de Ramón Verdugo; una historia desarrollada en la selva, donde hay brotes de descontento popular y sus animales buscan la mejor manera solucionarlos.



Este recinto enmarcó, el martes 11, una velada especial en el marco del 128 aniversario de la ciudad con el concierto La Orquesta de Baja California celebra a Tijuana, en colaboración con la Tijuana Music School, bajo la batuta de Armando Pesqueira.



El público familiar tuvo la oportunidad de apreciar, el domingo 2 en la Sala de Espectáculos, los avances de los alumnos del Taller de Danza Clásica El Semillero del Cecut bajo la coordinación de Norma Herrera. Se trató de La fiesta de Las Flores un divertido cuento, narrado a través de la danza, en el que se invita al espectador a reflexionar sobre los valores universales.



Por su parte el grupo Meltí estuvo presente, los domingos 2 y 9, en la Sala Federico Campbell para dar a conocer el material de su primer disco titulado Cabeza de Coyote, con la participación de Karla Alcocer (violín, xilófono y voz), Julio Beltrán (batería), Joel García (teclado, trompeta y voz) y César Beltrán (bajo y voz).