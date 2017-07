Ambulantes de la línea ofrecen modernizar sus puestos de trabajo

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo conformado por cerca de 30 comerciantes ambulantes de la línea internacional acudieron a Palacio Municipal para presentar los nuevos “puestos” que utilizarán como parte de su modernización.



Los “carritos” cuentan con calcomanías del Municipio y el número de emergencia 911, una imagen más limpia, personas con uniformes y un espacio con trípticos sobre los principales atractivos de la ciudad.



“Venimos a presentar el nuevo concepto de carritos vendedores ambulantes en varias partes Tijuana de acuerdo al ordenamiento que está pidiendo el Alcalde y el director de regularización”, declaró Manuel Zavala, secretario general del Sindicato Nueva Tijuana.



Dijeron estar de acuerdo con la presente administración de no querer negocios en donde la comida o la mercancía está en el suelo así como la reubicación a favor de mejorar la imagen de Tijuana.



Los cerca de 200 comerciantes aseguraron contar con sus permisos vigentes y con los análisis por parte de la Secretaría de Salud, además de no tener afectación alguna ya que los movieron a Playas de Tijuana, Cerro Colorado, Otay y la avenida Revolución.



No opina sobre ‘amarillos’



Aunque Zavala forma parte del gremio de taxis amarillos, dijo no estar enterado de la problemática existente con el Ayuntamiento debido a que desde hace meses está de vacaciones.



“Yo sigo activo pero eso es un tema jurídico que yo desconozco y lo que el Municipio y mi secretario general Óscar Morales hagan en el juzgado ya es resolución de ellos”, puntualizó.



No regresan a garita de Sy



Aunque la acción fue aplaudida por el director de Inspección y Verificación Municipal, Luis Antonio Carreiro Galaviz, este aseguró que por el momento no regresarán a la Garita de San Ysidro.



Buscarán removerlos a lugares donde no existe congestionamiento, respeten los lugares en la banqueta y al comercio establecido con los cambios y remodelaciones necesarias, por lo que invitó a los dirigentes a platicar con sus agremiados.



Actualmente el crecimiento de comercio ambulante se da en el Centro y la 5 y 10, por la gran afluencia de personas.