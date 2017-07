Confirman tres casos más de Zika en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Tres casos más de personas infectadas con el virus del zika fueron confirmadas por la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción, indicó que en total suman cuatro casos, dos hombres y dos mujeres, todos ellos en una edad promedio de 27 años, es decir, edad potencialmente activa.



El funcionario indicó que en el año se han estudiado 17 casos, de los cuales se han descartado 11 y 2 están pendientes de recibir el resultado.



Los cuatro pacientes, indicó, están bajo supervisión y tratamiento, ya que puede causar síndrome de Guillain-Barré, es decir, una parálisis ascendente biulateral, que puede dejar inmovilizada a la persona por mucho tiempo.



Destacó que solamente el primer caso registrado fue autóctono, es decir, fue infectado en la ciudad, mientras que los otros tres fueron importados, esto es, fueron contagiados en otro lugar.



García Rivera mencionó que si no se complica, el zika no es mortal, sin embargo, puede dejar secuelas de largo plazo y la rehabilitación es difícil, ya que hay personas que tardan hasta dos años en retomar sus actividades.



Esta enfermedad, añadió, se caracteriza por fiebre, dolor articular, dolor muscular, catarro, problemas pulmonares, debilidad y dolor de cabeza.



“No pueden abrir ni un frasco de mayonesa, ya sea por debilidad o por dolor”, resaltó.



El médico indicó que el mosco aedes aegypti es capaz de transmitir la enfermedad de una persona enferma a una no enferma, pero aclaró que el vector debe ser contaminado anteriormente, es decir, no todos los moscos de la especie son transmisores.



Mencionó que si una mujer embarazada es infectada durante el primer trimestre de gestación, puede alterar el desarrollo del embrión y producir microcefalia, lo que más tarde podría causar la muerte del bebé.



“Ensenada tuvo el primer caso de zika autóctono, es decir que se infectó en la ciudad, eso es muy importante, lo que quiere decir que si un mosco está infectado, muchos moscos están infectados, así es que el zika sí está en Ensenada, esto nos refleja que sí tenemos la amenaza”, finalizó.