Ofrece 'exótica' experiencia actoral

TIJUANA, Baja California(GH)

Para el actor Mario Iván Martínez no hay nada más exquisito que hacer personajes que tengan tela de donde cortar. De ahí que Zazá y Alban, a quienes da vida en el musical “La jaula de las locas”, sean de los que actualmente disfruta.



“La multiplicidad de personajes, la sicología, los matices, porque Zazá no tiene mucho que ver con Alban, que ese hombre gay, casado, muy amanerado, un tanto quisquilloso, celoso, un tanto inseguro, un tanto introvertido”, destacó Martínez.



La puesta musical le resulta uno de los proyectos más trascendentes en muchos rubros, musical, actoral y artísticamente, y le complace que tenga tanta vida.



“Entre más personajes hago, más feliz estoy, llega en un gran momento donde puedo enfrentar este personaje, dar la edad y la condición para enfrentarlo, sobre todo por las casi tres horas donde no tengo respiro”, dijo.



Camaleónico con su talento, en entrevista vía telefónica explicó que en esta segunda vuelta a Tijuana con el musical, lo acompaña Tomás Goros, con quien hace 20 años trabajó en “El beso de la mujer araña”.



“Es un gran actor, cantante, sumamente propositivo, culto, refinado, entonces ahora que se salió Roberto Blandón, me preguntaron a quién convocar y no tuve duda en pensar en él”, indicó.



Reconoció el trabajo de Blandón, pero ahora el de Goros lo califica en crecimiento de manera constante, a tal grado que en poco tiempo, ya hizo suyo el personaje de George.



El éxito de la Jaula



Travestis, manierismos finos, lentejuelas, música en vivo, baile y diálogos sumamente divertidos, son parte de lo que se verá en la obra del dramaturgo francés Jean Poiret que llega este 3 y 4 de agosto en el Centro Cultural Tijuana, Cecut.



“(El éxito de la obra) a mí me parece en primera instancia, que es su parte medular, la dramaturgia, es una comedia muy redonda, muy estructurada”, consideró.



Otro tema es la homosexualidad y la familia homoparental que, aun cuando fue escrita en los años 70, es un tema vigente.



“Habla sobre la necesidad de convertirnos en sociedades tolerantes, incluyentes, contemporáneas y congruentes con el siglo XXI”, puntualizó Martínez.



Es una trama que involucra, recalcó; no es un panfleto, ni pretende adoctrinar a nadie, es un divertimento, no exento de sustancia.



La jaula de las locas



3 y 4 de agosto

Protagonistas: Mario Iván Martínez y Tomás Goros

Funciones: 18:00 y 21:30 horas

Lugar: Cecut

Costo: 516 pesos a 877 pesos