Comerciantes buscan amparo contra cobro en recolección

TIJUANA, Baja California(GH)

Comerciantes de la Zona Centro buscan ampararse ante el cobro de la recolección de basura al asegurar que el servicio ya lo pagan con el predial.



El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Guillermo Díaz Orozco, señaló que la situación surgió en el año 2016 en la administración pasada, cuando comenzaron a llegar requerimientos sobre dicho pago.



“Nuestro alegato es que es anticonstitucional porque todos pagamos la recolección de la basura a través del pago del predial, se convierte en doble impuesto y se convierte anticonstitucional”, declaró.



Los comerciantes pagan el predial más alto de la ciudad, el cual oscila entre 3 mil y 15 mil pesos, dependiendo de la empresa.



Según el comerciante los cerca de 500 negocios en dicha demarcación tienen que pagar entre mil a 3 mil 500 anuales por la recolección diaria de la basura por parte del Ayuntamiento o tres días por una empresa privada.



Asegura que al momento de renovar el permiso o querer solicitar uno nuevo, uno de los requisitos es la presentación del contrato para la recolección de desechos.



Inclusive los ya establecidos de no tenerlo son acreedores a una multa de alrededor de 3 mil 500 pesos, indicó.



“El problema del Centro es que no recogen la basura, es que nosotros recibimos de 300 a 500 mil personas diariamente, estos son productores de basura, pero no hay botes de basura donde depositarla.



“Pero no es suficiente poner botes, porque se van a llenar, por lo que hay que recoger dos veces la basura al día”, manifestó.



No es obligación del municipio



El Reglamento de Basura del Municipio estipula la obligación de los comerciantes de poder contratar una empresa privada o al Ayuntamiento para mencionado servicio, informó el delegado del Centro, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez.



“Hay algunos comerciantes que tienen el criterio de que con el pago del impuesto predial debe de incluir el servicio a los comercios y hay una diferencia de opinión con lo que establece el Ayuntamiento”, dijo.



Tiene conocimiento que Díaz Orozco busca junto con otros comerciantes ampararse, por lo que tienen la libertad de defender lo que a su derecho les corresponda.



El Gobierno municipal tiene la obligación de recoger los residuos para las zonas residenciales, por lo que no está considerado el área comercial.



“Es un tema de décadas, siempre ha existido el cobro, ya estará en los juzgados decidir quién tiene la razón, incluso muchos han contratado porque no les causa gran problema el pago anual, la gran mayoría accede voluntariamente a hacerlo”, puntualizó.