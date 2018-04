Llega ayuda de Los Ángeles para migrantes centroamericanos

TIJUANA, Baja California(GH)

Continua llegando la ayuda a los migrantes centroamericanos que recientemente arribaron a Tijuana huyendo de la violencia, pero a esto se suma gente de Estados Unidos, específicamente de Los Ángeles, California que hoy por la tarde llegó para sumarse a la causa con víveres, ropa, medicamentos y artículos de higiene personal.



León Hernández nació en Estados Unidos, pero de ascendencia zacatecana y junto a otras cuatro personas llegaron recientemente a la ciudad para dejar las donaciones de empresas y la comunidad latina en Los Ángeles. Adelantó que llegó un camión de Guadalajara con al menos doce bolsas grandes con contenido para los migrantes que se encuentran en el albergue Juventud 2000.



“Agarramos donaciones de gente conocida o empresa y gracias a dios tenemos para bendecir a estas personas que han llegado, pero ya tenemos tiempo de ayudar a los albergues y haitianos”, comentó.



Junto a León Hernández, también se encuentran Reggie Wan, Jorge y Sam Chain. Los jóvenes mencionaron que la razón de la ayuda es regresar un poco a la gente que en su momento ayudó a su ascendencia en momentos difíciles.



“Mi abuela era huérfana, si no fuera por la gente que la ayudó con donaciones o comida no tuviera a mi papá, yo lo hago como una ofrenda a nuestra comunidad y a nuestra gente porque somos mexicanos y unidos podemos hacer muchas cosas”, explicó.



El joven perteneciente al grupo señaló que este domingo por la mañana estarán apoyando a los migrantes en su manifestación en el muro del parque de la amistad en Playas de Tijuana.



“Yo pienso que todos tenemos un derecho para pedir asilos como humanos, ya sea por cualquier cosa, unos corren por violencia, otros porque quieren educarse, por eso está DACA y gracias a dios no se ha terminado”, concluyó.