Denuncian estudiantes a unidad de Altisa

TIJUANA, Baja California(GH)

Los manifestantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana, que están en contra del cobro ilegal de la tarifa del transporte público lograron que su denuncia por este hecho fuera atendida por las autoridades del XXII ayuntamiento.



Esto ocurrió en UABC Valle de Las Palmas, en donde un chófer de Altisa insistió en cobrarle 17 pesos a un alumno de esta unidad, tarifa que no está autorizada por el ayuntamiento.



Por ello, los estudiantes denunciaron a la Dirección de Vialidad y Transporte para que se detenga este abuso que afecta también a la población en general.



Así, fue infraccionada la unidad del transporte, a la cual “se aplicará la multa correspondiente de 15 a 30 salarios mínimos”, dijo el director de vialidad, Javier Salas Espinoza.



Y agregó que implementará un recorrido por toda la ciudad para verificar que los transportistas respeten la tarifa oficial.



Ésta no es la primera vez que los estudiantes del campus Tijuana y Valle de Las Palmas sufren de este abuso.



A través de redes sociales, los alumnos, quienes esperan más de una hora para abordar el transporte, expresaron que “no se me hace justo que Altisa cobre tan caro, a comparación de los del SITT. Qué comparas pagar 17 a 7 pesos… es demasiado. Los de Altisa siempre son groseros y tardan mucho, y no les importa a cuántas personas metan a la unidad. Juegan a las carreritas y no ven por la seguridad de los pasajeros”.



Por esto, los manifestantes en contra del cobro ilegal de las tarifas intensificarán sus campañas de información en Valle de Las Palmas para que no se dejen intimidar por los chóferes.



Finalmente, Javier Salas Espinoza exhortó a la comunidad en general a seguir denunciando casos como éste.