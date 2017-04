'¿Cómo sé si tengo depresión?'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO



“Laura” es una mujer de 42 años de edad, casada, trabaja administrando un negocio familiar, tiene 3 hijos de 20, 17 y 12 años de edad. Acudió a consulta de primera vez por recomendación del médico de la familia.



Relató que tenía aproximadamente ocho meses que empezó a sentir dolor de cabeza de manera frecuente, que cedía con un analgésico, posteriormente empezó a tener dolor en la espalda y ocasionalmente en el pecho, por lo que fue con el médico familiar, quien le solicitó varios estudios de laboratorio y de gabinete, los cuales estaban normales. Posteriormente se agregaron problemas estomacales, sentía inflamación intestinal cada vez que comía, por lo que le fueron restringiendo algunos alimentos y le dieron tratamiento para una colitis, a decir de la paciente.



A pesar de los tratamientos continuaba con los síntomas por lo que empezó a pensar que tal vez tenía algo muy grave y que los doctores no habían encontrado que era. En las noches se tardaba en quedarse dormida y al siguiente día sentía que no había descansado. Cada día se sentía con mayor desesperanza respecto a su estado de salud; dejó de hacer ejercicio porque se sentía muy cansada y ya casi no salía con sus amigas ni con su familia.



En la última consulta, su médico le sugirió que acudiera a una valoración por siquiatría, lo cual le sorprendió mucho; y en la primera entrevista siquiátrica cuando se estaba elaborando la historia clínica comentó: “No me lo esperaba, porque nunca me imaginé que pudiera estar deprimida; la verdad no me siento triste, me siento más bien sin ánimo o muy irritable, como que las cosas no me importan ni le encuentro el gusto a lo que antes me apasionaba; no sé por qué me siento así, mi esposo y mis hijos son muy buenos, no tenemos problemas, en mi trabajo me va bien, tampoco tenemos problemas de dinero, entonces no entiendo por qué me está pasando esto; tengo todo lo que cualquier persona quisiera tener; pero no lo disfruto”.



Análisis del caso



“Laura” fue diagnosticada con un episodio depresivo y se le sugirió tratamiento con medicamentos antidepresivos y con sicoterapia. En un par de semanas empezó a notar mejoría de los síntomas, volvió poco a poco a hacer las actividades que había dejado de hacer como ejercicio y disfrutar el estar con su familia y amigos. Observó que aunque nunca tuvo problemas en el trabajo, podía realizar las actividades más rápido y se concentraba mejor.



La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos

La depresión clínica es un trastorno del estado ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de dos semanas o más.



Aunque actualmente se sabe que en la depresión existen cambios moleculares, hormonales y neurofisiológicos, actualmente no hay ninguna prueba de laboratorio o estudio que se pueda usar para el diagnóstico. Por lo tanto el diagnóstico es clínico y los síntomas podrían incluir:



· Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces.

· Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño.

· Cambios importantes en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso.

· Cansancio y falta de energía.

· Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa.

· Dificultad para concentrarse.

· Movimientos lentos o rápidos.

· Inactividad y retraimiento de las actividades usuales.

· Sentimientos de desesperanza y abandono.

· Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio.

· Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual.



Se han descrito además algunos factores de riesgo como el temperamento, acontecimientos adversos en la infancia, genéticos, etc. También se ha encontrado mayor frecuencia de presentación en las mujeres. El principal riesgo de no tratar un episodio depresivo es la posibilidad de una conducta suicida.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana se cuenta con un grupo siquiatras y sicólogos especialistas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.