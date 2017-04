Estaciones del SITT serán rehabilitadas y tendrán vigilancia

TIJUANA, Baja California(GH)

Después de meses de haber sido vandalizadas las estaciones de Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), el próximo lunes iniciarán los trabajos de rehabilitación y vigilancia.



Aproximadamente el 20% de las 47 estaciones han sido vandalizadas entre vidrios rotos, robo de muebles y sanitarios, mismos que suman cerca de un millón de pesos en daños.



El presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, dijo no saber cuánto le costarán al Ayuntamiento las mencionadas reparaciones.



“El lunes tenemos que empezar con la vigilancia, el lunes tenemos que iniciar con las reparaciones”, declaró.



Respecto al tema se seguridad dijo que correrá a cargo de la Policía Municipal, ya sea la comercial, auxiliar o efectiva sin embargo todavía están trabajando en el tema.



“Además no se va a cuidar todos los días, o todas las horas, será a ciertas horas y vamos a implementar una sistema de inteligencia para protegerla”, aseguró.



Asimismo, reveló que cuando esté terminado y funcionado en su totalidad va a mandar una invitación al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que venga a inaugurarla al ser esta una promesa de su campaña política.

Aunque todavía no existe una fecha pactada, indicó que primero deben coincidir con los actores del tema y convencerlos, al asegurar que podría apoyar con algo durante su visita.



En recientes fechas transportistas que no están conformes con la Ruta Troncal se reunieron con el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz; el director del SITT, Fausto Armenta y el titular de la Dirección de Vialidad y Transporte, Javier Salas.