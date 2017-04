Consideran riesgoso autoconstruir casa

TIJUANA, Baja California(GH)

La mayoría de los ciudadanos autoconstruyen, lo que pone en riesgo su patrimonio, declaró el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Gerardo Tenorio Escárcega.



"Estamos en una zona sísmica, necesitamos valorar la parte estructural, hacerlo bien para que no sufran el día de mañana un daño su patrimonio", manifestó.



No contar con personal capacitado para una construcción, dijo, puede provocar fisuras, hundimientos, y desprendimientos, entre otros problemas.



"Normalmente la gente hace autoconstrucciones sin consulta de algún ingeniero o arquitecto que esté certificado, se les hace más fácil contratar a un maestro albañil que tiene la experiencia pero no de cómo diseñarla", afirmó.



Tenorio Escárcega especificó que este fenómeno se presenta principalmente en la construcción de bardas, remodelación y ampliación.