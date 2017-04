Estado da luz verde a eliminación del fuero

MEXICALI, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado no vetará la reforma constitucional que aprobaron los cabildos de Baja California, que elimina el fuero, debido a que fue una decisión ratificada y ser una tendencia a nivel nacional.



El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, señaló que no hay posibilidad de vetar la aprobación del Congreso del Estado, debido a que se votó de forma consensuada.



“Estamos a favor de esta reforma que se dio en el Congreso del Estado, además de que es una tendencia a nivel nacional, desde luego estamos en pro de la rendición de cuentas de todos los funcionarios de cualquier orden y nivel de Gobierno”, precisó.



Aseguró que la eliminación del fuero es un avance muy importante para efecto de quien tenga un cargo público, con el fin de que cumpla a cabalidad sus obligaciones, apegados a la ley, como cualquier ciudadano.



La notificación del Congreso ya fue entregada a la Secretaría General de Gobierno, después de que concluyó el proceso con el resto de los ayuntamientos de Baja California.



“Tenía que terminar el proceso en los demás ayuntamientos para que nosotros desde la General de Gobierno, podamos continuar y llevar a cabo su publicación”, aclaró el titular de la Secretaría General.



Informó que lo recibieron el 26 de abril, por ley tienen quince días para publicarlo, aclarando que no hay forma de vetarlo porque es una reforma constitucional que se llevó a cabo por acuerdos de Cabildo.



Suma a fortalecer el sistema Anticorrupción: Llantada



La aprobación de la eliminación del fuero constitucional es un elemento que suma al fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, comentó Rodrigo Llantada Ávila.



El presidente de Coparmex reconoció la erradicación del fuero y exhortó al Congreso del Estado para que aprueben un sistema anticorrupción con ciudadanización plena.



“Más allá de emitir sólo recomendaciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema estatal debe poder vincular, que tenga herramientas tecnológicas y capital humano para el desarrollo de sus funciones de una manera integral”, precisó.

Yerson Martínez