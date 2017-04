Disney Wonder en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Con una capacidad de 2 mil 400 pasajeros y 945 tripulantes, el crucero Disney Wonder tiene programados 14 arribos en Ensenada a partir de septiembre.



El director de Proturismo, Amador Arteaga Sahagún, destacó que este año la meta es llegar a un total de 270 arribos, esto gracias a las líneas navieras Carnival y Princess que tienen programados 200 y 43 arribos respectivamente.



En lo que va del año Disney Wonder ha tenido dos arribos a Ensenada y tiene programados catorce más a partir de septiembre, siendo un logro muy importante para el puerto, ya que es una de las navieras más lujosas y exigentes que visitan al puerto.



El Disney Wonder se construyó en 1999 y es ideal para familias, ya que a bordo se ofrecen diversas actividades y espectáculos dignos del parque de diversiones, además de la presencia de los emblemáticos personajes y tres albercas, una reservada únicamente para adultos.



Generalmente el crucero tiene un itinerario de tres días siguiendo la ruta San Diego-Ensenada-San Diego, sin embargo en ocasiones también realiza una ruta de cinco días de San Diego a Ensenada para después visitar Los Cabos.



De acuerdo a cifras de las líneas navieras, actualmente baja el 80% de los barcos y en promedio cada turista gasta alrededor de 30 dólares en Ensenada, ya que a bordo cuentan con todos los servicios.



En cuanto al incremento de homicidios este año, el director de Proturismo consideró que es una situación delicada, no obstante, destacó que hasta el momento han tenido buena comunicación con las líneas navieras, para que sepan que hasta el momento no ha habido ningún incidente donde haya resultado afectado un turista.