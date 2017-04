Apasionada del canto mexicano

TIJUANA, Baja California(GH)

pasionada del regional mexicano, así se define Madeline Gutiérrez, quien a sus 11 años sueña con ser una gran cantante, por lo cual se prepara día a día para cumplir sus objetivos.



Estudiante del quinto año de primaria, Madeline ha tenido la oportunidad de demostrar sus cualidades musicales en diferentes festivales escolares y en concursos de canto de la localidad.



“Siempre me ha gustado cantar, pero desde hace dos años, he participado en varios concursos en los que me he llevado el primer lugar, eso me motiva a seguir adelante con la música.



“El estilo que más me gusta es el regional mexicano, cantar con mariachi me llena de emoción, pero también me gusta el pop, un estilo que creo que también va con mi voz”, explicó Madeline Gutiérrez en entrevista.



Para dar una probadita de su talento musical, Madeline Gutiérrez ahora presenta su video musical para Escúchame Niños, que se puede escuchar a través de Frontera.info.



“Grabé la canción ‘El sol no regresa’ de la Quinta Estación, es una canción que me gusta mucho, pero también las canciones de Rocío Dúrcal y las de su hija Shaila”, indicó.



Madeline Gutiérrez agradece el apoyo que ha recibido de sus papá para estar en el mundo de la música, ya que siempre la acompañan en cualquier actividad que realiza.



La pequeña, antes de despedirse, envió un mensaje a todos los niños del mundo, en especial a los de Tijuana, diciéndoles que nunca se rindan y que los sueños se pueden hacer realidad.



“Muchas felicidades a todos los niños, que estudien mucho y que siempre sean felices para que el día de mañana sean personas de bien para la sociedad”, indicó.



Al detalle



Nombre: Madeline Margarita Gutiérrez Franco

Origen: Tijuana, BC

Edad: 11 años

Escuela: 20 de Noviembre

Papás: Emerio Gutiérrez y María Luisa Franco

Hermanos: Jazmín, José Emerio y Pablo Jesús

Director artístico: Luis Roque