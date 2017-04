'Ya nadie ve novelas': Angélica Aragón

TIJUANA, Baja California(GH)

“Yo no trabajo en telenovelas, me parece que no son dignos los libretos del público que invierte un tiempo en mirar y escuchar todo eso, creo que hay una traición hacia los personajes femeninos de los escritores en estas nuevas telenovelas”, sostuvo Angélica Aragón.



La primera actriz, quien estuvo en Tijuana como parte del programa cultural “Crece leyendo”, dijo que ella por lo menos ya no se presta a eso.



“Yo para que trabajo ahí (TV) si nadie la va a ver, es muy ofensivo el contenido de esas telenovelas, no le veo caso, no quiero”, recalcó.



Sin querer ahondar en el tema de los melodramas, quien diera vida a María Inés Domínguez de San Millán en Mirada de Mujer en 1997, retomará la pantalla grande con el filme “No me digas solterona” que se rodará en Perú.



“No sé nada de la película, más que es sobre la soltería de la mujer, tengo el guion, lo estoy leyendo, pero no sé quién lo va a dirigir, es muy prematuro eso”, consideró.



La actriz de 63 años de edad comentó que las nuevas generaciones no ven ya televisión, lo cual es muy saludable, porque siente que México no tiene una programación diseñada para público inteligente.



“Lamentablemente el tiempo que como televidentes pasamos frente al aparato de televisión son seis horas al día en México, no necesariamente es un tiempo bien aprovechado”, puntualizó.



Aunque está consciente del escaparate que fue para su trayectoria, ella lo aprovecha para disfrutar documentales, programas históricos y películas.



“Hay mucho que se puede enseñar y aprender a través de la televisión, pero faltaría la voluntad de que eso sucediera”, recalcó.



Crece leyendo



Durante espacio de una hora, Aragón leyó varios textos desde el lobby del Museo Interactivo El Trompo, entre ellos de la escritora Elena Poniatowska y “La oveja negra y demás fábulas” de Augusto Monterroso.



“Es muy importante el estímulo que uno recibe en la escuela desde la más temprana edad, lo que más me da tristeza en los niños hoy en día, (les preguntan) ¿te gusta la escuela? y responden que no y les faltan 18 años de escolaridad”, indicó.



Sobre los libros digitales, dijo que es otra la experiencia, pero disfruta más directo en papel.