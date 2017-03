Continúa veda por marea roja :Cofepris

ENSENADA, Baja California(GH)

Los niveles de saxitoxina en el mar continúan bastante elevados, lo que no permitirá levantar la veda de moluscos bivalvos a corto plazo, señaló el Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Leopoldo Jiménez Sánchez.



“Todavía tenemos evidencia de que la biotoxina marina sigue en niveles fuera de lo normal, que sería 800 microgramos en un kilogramo de almeja, sin embargo, actualmente tenemos valores de más de 20 mil microgramos por kilogramo de almeja”, explicó.



El funcionario recordó que en el 2015 el valor máximo fue de 27 mil 310 microgramos, sin embargo, este año el valor máximo fue de 153 mil microgramos en enero y poco a poco ha ido disminuyendo pero aún no llega a los niveles aceptados.



“Hemos encontrado que el organismo productor, que es una microalga llamada gymnodinium catenato, ya lo tenemos en muy poca concentración, comparado con enero, que de cada litro tenía un 98%”, reveló.



Jiménez Sánchez recordó que los moluscos bivalvos son organismos que filtran el fitoplancton como parte de su alimentación, sin embargo, lo van asimilando, lo que incrementa sus niveles de toxicidad.



“No hay algo que nosotros podamos hacer para que los niveles disminuyes, mientras tanto no hay extracción, distribución ni comercialización de estos moluscos bivalvos del Golfo, con excepción de la almeja chione que está a pie de playa”, detalló.



El Director de Cofepris dijo que no hay una fecha estimada para levantar la veda ya que es impredecible el tiempo que van a tardar los organismos en depurarse, no obstante, afirmó que continuarán realizando monitoreos y análisis constantemente.



“Somos el Estado que tiene mayor vigilancia ene se aspecto porque somos los principales exportadores, en el Pacifico no hemos tenido ninguna veda hasta este momento, solamente en el Golfo”, destacó