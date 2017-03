Van Gogh es recordado en Cecut con 'Pinceladas de un genio'

TIJUANA, Baja California(GH)

El Centro Cultural Tijuana invita a celebrar este 30 de marzo el aniversario 164 del nacimiento de Vincent van Gogh disfrutando de la cinta Pinceladas de un genio, cuyo estreno nacional tiene lugar en el Domo IMAX, un emblemático edificio que celebra a su vez 35 años de actividad.



Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 y se convirtió en uno de los principales exponentes del postimpresionismo. A lo largo de su corta vida pintó unos 900 cuadros y realizó más de 1600 dibujos.



Como un homenaje a esta productiva trayectoria fue que el pasado 23 de marzo tuvo lugar la premiere de la cinta Van Gogh: pinceladas de un genio en el Domo IMAX, donde el actor Mario Iván Martínez ofreció además el preestreno del prólogo escénico inspirado en esta producción a la que prestó su voz para la versión en español.



“El público atestigua el magnífico trabajo de doblaje de Mario Iván Martínez en Van Gogh: pinceladas de un genio, este es el primer cine IMAX en el país donde se puede ver esta cinta”, dijo en el acto Pedro Ochoa Palacio director general del Cecut.



“Se pensó en varios nombres para el doblaje, cuando alguien mencionó a Mario Ivan con él nos quedamos, él se compenetró en el personaje y no solamente vamos a poder escuchar su voz, sino que luego de estudiar la biografía de Van Gogh preparó un número escénico que se convertirá en un espectáculo para presentarse a finales de año en nuestra Sala de Espectáculos”, concluyó Ochoa.



Teniendo como escenario la propia sala de proyección el actor personificó al pintor con el monólogo Melodía en el alma, replicando los más mínimos detalles de sus célebres autorretratos, y recreó con sensibilidad su tormentosa historia mediante una lectura epistolar.



“No es Van Gogh en su tiempo el que habla, sino que medita sobre su obra hoy, no quería ser reiterativo, todas esas líneas con volutas no eran gratuitas, sino era lo que le estaba pasando en la mente, su enfermedad se fue exacerbando, luego de muchas generaciones su pintura nos sigue hablando”, explicó Martínez en entrevista.



“Cuántos encargos tendría hoy si viviera, llenaría tal vez las arcas de mis delirios con girasoles muertos cargados de oro”, pronunció el actor que conmovió al público asistente a esta premiere que marcó el inicio de la cinta en cartelera donde permanecerá hasta el mes de octubre.



Mario Iván Martínez estuvo acompañado en el doblaje con las voces de Cairo Bermúdez quien interpreta con su voz a la investigadora Elen, y se sumó al equipo de trabajo Vania Cárdenas quien reprodujo el cuadro Dormitorio en Arlés, en una escenografía colocada en el vestíbulo del Domo IMAX, apoyada por Rocío Martínez, Ana Ramírez y Ana Karen Rivera.



En sus primeros cinto días en cartelera esta cinta ha superado los 2000 asistentes en el Domo IMAX. Las proyecciones de Van Gogh: pinceladas de un genio pueden apreciarse del 28 al 31 de marzo a las 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas; en tanto que del 1 al 9 y del 24 al 30 de abril los horarios serán de lunes a viernes a las 16:00, 18:00 y 20:00 horas; sábados a las 12:00, 14.00, 16:00 y 18:00 horas; domingos a las 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas.



Durante el periodo vacacional de Semana Santa, del 10 al 23 de abril, habrá horarios especiales con funciones de lunes a viernes a las 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas; sábados a las 12:00, 14.00, 16:00 y 18:00 horas; domingos a las 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 y 20:00 horas.



Los costos del Domo IMAX son de 52 pesos entrada general. 31 niños. 33 descuentos autorizados. 22 pesos, fines de semana antes de las 14:00 horas y 11 pesos para militares, policías y bomberos con credencial y sus familias.