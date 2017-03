Buscan recuperar predios de Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

El contrato de apertura de crédito por 4 millones de pesos que se utilizarían para la construcción de casas a policías de Rosarito, quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Rosarito, el 23 de julio del 2015 y en él se especifica que el plazo del crédito será a partir de 2 años, a su firma.



Cuestionado al respecto, el síndico Miguel Ángel Vila, advirtió que en la denuncia penal que interpuso en contra del ex alcalde Silvano Abarca, el ex secretario General, Fernando Serrano, el ex oficial Mayor, Luis Franco y el ex regidor Maximiliano García, por los delitos de fraude y peculado no se trata de un asunto político sino de esclarecer el destino del recurso y la recuperación del predio que está en juego.



Externó su preocupación al señalar que el plazo de acuerdo a lo establecido en el contrato vence en el mes de julio próximo, y que el terreno con una superficie de más de 16 mil metros cuadrados, ubicado en la colonia Cumbres de Rosarito quedó como garantía hipotecaria, es decir, está en riesgo de perderse si no se actúa a tiempo y se esclarece, si es que se utilizó el dinero del crédito solicitado a través del fideicomiso del cual el Ayuntamiento forma parte al haber cedido el citado predio para su conformación.



Vila Ruiz, aseguró que su compromiso es con los rosaritenses y es su deber vigilar por sus intereses y en este caso, garantizar que el predio sea devuelto al Ayuntamiento sin gravámenes, ya que sólo se edificó parte de una casa muestra en el sitio.



Dijo que esta no es la única investigación que se realiza, relacionada con posibles irregularidades que tendrá que aclarar ex funcionarios de la pasada administración y que fueron advertidas por el Orfis.