Manifiestan quejas alumnos de UABC sobre transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Casi una veintena de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana realizaron una asamblea para exponer la situación que desde diciembre pasado han vivido por los aumentos no autorizados de las tarifas del transporte público.



Los choferes de los taxis dorados con franja blanca fueron los más mencionados por cobrar de 12 pesos a 14 pesos, en ocasiones hasta 16 pesos después de las 22:00 horas.



Además, no dan paso a que los estudiantes aborden los camiones por hacer su sitio afuera de las instalaciones de la casa de estudios.



Asimismo, la empresa de los camiones blanco y negro también fue expuesta por los alumnos, a quienes los trabajadores del volante antes les cobraban 5 pesos con credencial y 10 pesos sin credencial; actualmente les cobran 7 pesos con credencial y 14 pesos.



Además se mencionaron a los taxis verdes cuya ruta es de Rosarito-UABC pagan 19.50 o 22 pesos.



Por ello, hicieron llegar un escrito a Javier G. Salas Espinoza, director municipal de Transporte Público de Tijuana, a quien le solicitaron un listado de las tarifas oficiales de las rutas del transporte.



A lo que Salas Espinoza respondió textualmente "le informamos que respecto a la información solicitada no existe registro físico o digital en relación al listado de rutas que contengan las tarifas oficiales, toda vez que hasta este momento no hay tarifa oficial por ruta de transporte. Sin más por el momento y agradecimiento sus atenciones, quedamos de usted".