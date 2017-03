Sin condiciones para liberación de combustibles

TIJUANA, Baja California(GH)

Representantes de organizaciones de empresarios gasolineros del Estado y la ciudad afirmaron que en Baja California no cerrarán estaciones de servicio en protesta al inicio de la Liberación del Mercado de Combustibles.



La liberación inicia el 30 de marzo en Baja California y Sonora, lo que abre la posibilidad a empresas extranjeras a invertir en el mercado.



“Ha sido muy complicado porque el proceso en el que estamos no hay condiciones, sigue siendo Pemex el único proveedor y eso complica, y cada vez son más requerimientos y regulación por parte de las autoridades”, explicó el titular de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Baja California.



Roberto Medina de la Torre detalló que en la entidad suman 240 gasolineras, y 180 forman parte de la Onexpo.



Con relación del paro de labores que algunos empresarios proponen para el día de la liberación, dijo que no lo consideran una opción, porque representaría afectaciones tanto para los propios empresarios gasolineros como para los usuarios.