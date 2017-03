Que investigue Sindicatura, pide Canaco

TIJUANA, Baja California(GH)

Las acusaciones entre la anterior y la actual administración municipal se deben solventar ante Sindicatura, consideró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



“Ahí está la Sindicatura para que investigue, si hay anomalías pues que cite a los funcionarios, que obedezca a un tema legal y no a un tema meramente político para que la ciudadanía tenga confianza en los gobernantes y en lo que se está haciendo”, manifestó.



Mientras que el ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí afirmó que su administración dejó cerca de 200 millones de pesos, el tesorero del actual Ayuntamiento, Ricardo Chavarría Morales, informó que recibieron 15 millones 874 mil pesos en caja, y el resto, 184 millones 492 mil pesos, estaban etiquetados y no se podía utilizar; además de una deuda por mil 41 millones de pesos.



“Esta administración municipal dura 36 meses, no nos podemos desgastar, estar haciendo señalamientos y demás de anteriores administraciones, lo que tenemos que hacer es generar un liderazgo en cada uno de los temas”, enfatizó el líder de los comerciantes.



Afirmó que ya se sabía que las condiciones económicas del Municipio eran complicadas, y pidió no desgastar la situación y no llevarla al terreno político.