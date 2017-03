Es Angelique la mejor actriz

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En los Premios TVyNovelas fueron reconocidas las producciones televisivas más destacadas del último año. El galardón a la Mejor telenovela fue para “La candidata”, de la productora Giselle González, que apostó por mostrar un trabajo de corte político.



"La candidata", además de la Mejor telenovela, fue la producción más laureada de la noche al obtener los premios a Mejor director de escena, Mejor dirección de cámara, Mejor dirección y adaptación, y Mejor reparto.



Pero los premios protagónicos fueron para Angelique Boyer como la Mejor actriz, quien recibió la estatuilla en manos de su pareja sentimental Sebastián Rulli, Mejor actor, ambos por sus actuaciones en “Tres veces Ana”.



El reconocimiento a Mejor villano fue para Juan Carlos Barreto (“La candidata”), mientras que la Mejor villana fue Azela Robinson (“Vino el amor”).



En su primera incursión en un proyecto televisivo, Carlos Rivera obtuvo el premio a Mejor actor revelación tras participar en “Hotel de los secretos”, también se llevó la estatuilla al Mejor actor co-estelar. Por su parte, Bárbara López resultó ganadora en la terna a Mejor actriz revelación tras participar en “Vino el amor”.



Polo Morín fue reconocido como el Mejor actor juvenil. Luego de su premiación, el histrión hizo énfasis en combatir el “bullying”; comentó que a raíz de los recientes hechos en su vida (donde fueron filtradas fotografías privadas), varios jóvenes se han acercado a él para expresarle que han pasado por lo mismo. Renata Notni logró la estatuilla por Mejor actriz juvenil.



Gana por Amazonas



César Évora se llevó la estatuilla a Primer actor; comentó que fue una sorpresa ganar, asimismo, “lamentó que Las Amazonas no estuvieran nominadas”. La Mejor primera actriz de este año fue Helena Rojo, por su participación en “La candidata”; con el premio en la mano aseguró que su papel en esa producción fue “difícil”, pues su personaje representó un “gran reto”.



Susana González, Mejor actriz coestelar, se dijo “contenta y sorprendida por el premio porque me he alejado un poco de las redes sociales”, pero “esta noche vi mucha actividad en redes”.



In memoriam

En el evento fueron recordados artistas que fallecieron en los últimos meses: Rubén Aguirre, Julio Vega, Chayito Valdez, Polo Ortín, Evita Muñoz “Chachita”, Dolores Salomón, Martha Roth, Gonzalo Vega y Juan Gabriel, entre otros.



Los encargados de poner la música a los premios fueron Joey Montana, José Manuel Figueroa, Cristian Castro, CNCO y Juanes.