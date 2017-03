Revela tesorería malos manejos con Astiazarán

TIJUANA, Baja California(GH)

El tesorero municipal del actual Ayuntamiento de Tijuana, Ricardo Chavarría Morales, reveló mediante un desplegado público que se detectó un manejo irregular de las finanzas durante la gestión de Jorge Astiazarán Orcí.



Con el título “Manejo irregular de las finanzas, fue una constante en periodo de Astiazarán”, el documento pagado por el 22 Ayuntamiento se puede consultar de manera íntegra en la página 5 de esta edición.



Según el reporte se ha detectado robo de dinero en cajas recaudadoras, falta de depósitos, movimientos ilegales de cuentas y retenciones a terceros no entregadas.



“Evidentemente había un descontrol en la Tesorería, los asuntos están documentados y denunciados ante la Sindicatura Municipal; en algunos casos se han presentado también las respectivas demandas penales”, se cita a Chavarría Morales en el documento.



Se añade que en los últimos tres meses de la administración de Astiazarán Orcí, se incumplió con los pagos de las cuotas de Issstecali, IMSS y el ISR de los empleados, así como con los pagos al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, las cuotas del Sindicato de Burócratas y se retuvo los abonos por parte de los trabajadores a empresas prestamistas.



En total, lo recabado en abonos ascendió a 138 millones 255 mil 138 pesos y el efectivo nunca se entregó a las dependencias y empresas particulares a las que correspondía.



En el comunicado se dio a conocer que la Tesorería Municipal presentó una denuncia penal en enero ante la Fiscalía Estatal, por los presuntos delitos de Peculado y Abuso de Confianza en contra del ex tesorero municipal, Manuel Noriega Moreno; del ex recaudador, Guillermo Llórenz Covarrubias y el ex dirtector de informática, Jati Rodríguez.



La razón fue que se detectó un daño patrimonial por un millón 349 mil pesos, se detalla, mediante el cobro irregular de 272 cuentas de predial.



En cuanto a movimientos irregulares de dinero en Caja General, el informe indica que se detectaron movimientos por un monto de 2 millones 340 mil 8 pesos de febrero a mayo de 2016, en diferentes etapas, los cuales fueron depositados en cuentas bancarias del Ayuntamiento de octubre a noviembre.



Entre los movimientos detectados está uno en enero de 2016, donde se documentó un robo de 128 mil 559 pesos, un faltante de 152 mil 150 pesos en caja general en noviembre de 2016 y otro faltante de 451 mil 832 en caja en febrero de 2016.



Asimismo, en marzo se registró un faltante de 38 mil 592 pesos y uno de 8 mil 920 sin fecha específica.



El 21 de octubre de 2016 se detectó una póliza de ingreso en cajas por un millón 198 mil 542 pesos que fueron entregados a una empresa de traslado de valores, sin embargo, se depositó en ventanilla hasta el 18 de noviembre.