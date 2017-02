Han cerrado 7 negocios en 2 meses

ENSENADA, Baja California(GH)

La depreciación del peso frente al dólar y la cuesta de enero han sido factores que han afectado a los negocios de la zona turística de Ensenada, por lo que han cerrado siete en lo que va del año, informó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).



El líder empresarial reconoció que este año la cuesta fue menos agresiva debido a que el incremento en el precio de la gasolina y las políticas migratorias del Presidente de los Estados Unidos han causado que menos personas viajen de compras a Estados Unidos y opten por visitar tiendas de la localidad.



Sin embargo, hay negocios cuyas ventas únicamente les permiten pagar la renta y no seguir invirtiendo en mercancía, tan solo en enero y febrero han cerrado tres negocios en la calle Primera y cuatro negocios de la zona Centro.



“El principal motivo es que los dueños consumen el capital y ya no tienen dinero para seguir invirtiendo”, señaló.



En relación al carnaval, Chávez Montaño consideró que este año no logró un repunte tan significativo en las ventas de los negocios, ya que por primera vez el desfile no recorrió la zona Centro y se optó por seguir un trayecto recto por el Bulevar Costero.



“Tal vez fue la lluvia o hubo menor flujo de gente, obviamente sí incrementó la cantidad de gente en la calle Primera, pero no ocurrió lo mismo en las demás calles o centros comerciales de la zona Centro, posiblemente la decisión de haber sacado el desfile de la zona Centro influyó negativamente”, opinó.



Por otra parte, el presidente de Canaco mencionó que la semana pasada estuvo en la convención nacional de Concanaco que se llevó a cabo en Saltillo y pudo reunirse con el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero.