Inundan las lluvias calles de Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Por las intensas lluvias registradas ayer en el puerto, varias personas quedaron atrapadas en un arroyo hasta que fueron rescatadas; la nota “chusca” de la jornada la puso un hombre a quien se le vio navegar a bordo de un kayak por las inundadas calles del Centro de la ciudad.



José Guadalupe Marmolejo Ferrer, director de Bomberos, informó que el rescate estuvo de cargo de los salvavidas de la corporación, fue utilizando un sistema de cuerdas y fueron dos varones y dos mujeres.

Indicó que las cuatro personas fueron sustraídas por los salvavidas de la parte posterior de un pick up, y puestas a salvo en tierra firme.



La maniobra, explicó, se extendió por varios minutos, pues la lluvia y la cantidad de agua del arroyo dificultaron el rescate.



La Policía recibió un reporte alrededor de las 11:00 horas que alertó de cuatro personas atoradas en la “crecida” del arroyo que está a la entrada del rancho Campanario, ubicado en la carretera libre a la altura del kilómetro 93.



Los rescatados mencionaron a la corporación que trataron de cruzar el arroyo para llegar a sus viviendas, pero no tuvieron éxito y el pick up en que viajaban se apagó y después no quiso encender.



Sin novedad

Jaime Nieto de María y Campos, director de Protección Civil, dijo que aparte del rescate de las cuatro personas, no se tuvo otro incidente de relevancia en el Municipio.



Indicó que la cantidad de agua caída hasta la fecha es la pronosticada con anticipación.



En las delegaciones, mencionó, no se han presentado incidentes mayores, únicamente inundaciones menores y encharcamientos de agua.



Navega

Las intensas lluvias registradas ayer ocasionaron que se incrementara el nivel de agua en distintas calles, al grado que algunas personas navegan por ellas.



La tarde de ayer fue captado un hombre navegando por la calle Segunda, entre Miramar y Riveroll de la zona Centro sobre un kayak de color amarillo.



En estas calles, el nivel de agua de lluvia por el escurrimiento se incrementa en cada temporada de lluvia, al grado que las autoridades recomiendan no circular.



El hombre en su kayak llamó la atención de las personas que estaban en las aceras esperando cruzar.