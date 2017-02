Trump crea conciencia política: Alan Bersin

LA JOLLA, California(GH)

La retórica nacional por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha ayudado a crear una conciencia política sobre todo en la relación de Estados Unidos con México.



Así lo dijo el ex comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y ahora catedrático de la Universidad de Harvard, Alan Bersin, durante una de las mesas de diálogo de la conferencia “El futuro de la alianza económica de Norteamérica” realizada en el Centro de Estudios Mexicoamericanos, este lunes.



“Hay varias cosas que están sucediendo en el mundo que pueden sugerir que el presidente Trump (ya sea que pueda saber lo que está haciendo o no) nos está dando una oportunidad para elevar la consciencia política sobre la naturaleza de la relación que tenemos entre Estados Unidos y México”, comentó.



El también ex procurador de la Fiscalía de Estados Unidos en el Sur de California habló sobre algunos acontecimientos ocurridos a nivel mundial que podrían ser causa de la retórica nacional del vecino país.



“Por primera vez en una generación completa, los chinos dejaron de comprar carbón de Corea del Norte, que es el principal producto exportado de ese país, y puede ser porque China ahora va a tomar un rol más activo de control sobre la amenaza nuclear que representa Corea del Norte”, expresó.



Otro ejemplo del que habló Bersin, fue sobre el anuncio de la administración de Trump hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO, por sus siglas en inglés) de pedir que los miembros europeos gasten más en la defensa de sus propios países.



“No creo que yo manejaría este tipo de políticas públicas, ni nadie aquí, pero creo que tenemos que aprovechar la crisis que se está creando”, agregó.