Transportistas piden alza antes de 4 semanas

TIJUANA, Baja California(GH)

Transportistas de Tijuana esperarán tres semanas para que sea implementada una tarifa emergente de dos pesos, de lo contrario tomarán medidas de presión como paros escalonados o manifestaciones.



El presidente del Frente Transportista, Gabriel Lemus, señaló que les preocupa que esto sea una decisión que tome ocho semanas como lo han manifestado los regidores debido a que el gasolinazo los afectó desde el primer día del año y hasta la fecha no hay respuesta.



Este lunes sostuvo una reunión con el regidor presidente da la Comisión de Transporte, Arnulfo Guerrero León, a quien le solicitaron realizar un estudio más profundo por parte del Colegio de Economistas, porque la propuesta de incremento de 1.81 pesos no solucionará la problemática ya que el alza del combustible rebasa ese porcentaje.



“El incremento se ha prolongado, pero es inevitable y necesario. Nosotros creemos que debe de darse una tarifa emergente, esta se solicitó desde el primer día del año”, manifestó.



Además, añadió, debe realizarse un estudio más profundo, el cual tardará alrededor de seis meses, cuyos resultados serán aceptados por el gremio.



El líder transportistas dijo que el tema se ha frenado porque los regidores de oposición han declarado no estar de acuerdo a un ajuste de tarifas.