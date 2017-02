Esperan 1 hora para salir de Playas

TIJUANA, Baja California(GH)

Más de una hora tardaron los residentes de Playas de Tijuana para salir del fraccionamiento, debido al encharcamiento de carriles y la caída de piedras que obstaculizaron la circulación.



De acuerdo a varios residentes entrevistados, la fila de autos comenzaba desde antes de tomar la salida de Playas de Tijuana, la cual era muy lenta y provocó la desesperación entre los automovilistas.



En varios tramos de la carretera se crearon encharcamientos, sin embargo, el más grande se encontraba pasando los cerros de la colonia El Mirador y La Isla.



“La verdad es que no se movían para nada (los vehículos), tardamos mucho tiempo para poder salir, y la verdad creo que el Ayuntamiento pudo haber hecho algo más, porque en otros años hay personal quitando las piedras”, dijo Aurora González, una de las conductoras afectadas.



La caída de piedras también fue un problema, incluso hubo conductores que mencionaron que al estar parados, por el tránsito lento, algunas piedras caían muy cerca de los carros.



“Una piedra estuvo a punto de pegarme (al automóvil) y quién paga o si me pasa algo quién responde, es que no puedo creer que nuestro Gobierno sea tan pasivo, deben trabajar en la prevención”, dijo uno de los conductores.



Algunas personas hicieron uso del segundo acceso a Playas de Tijuana, pero también señalaron que en el fraccionamiento las calles están seriamente dañadas por la cantidad de baches.