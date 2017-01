Consultas por males respiratorios aumentan 10% en HG de Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Un aumento del 10% es el que se ha registrado en el Hospital General de Rosarito por enfermedades bronco respiratorias, relacionadas con los cambios bruscos de temperatura y la constante presencia del frío, dio a conocer Luis García, director del nosocomio.



Mencionó que hasta el momento no se han registrado decesos a causa de neumonías, que es en lo que termina un mal respiratorio no cuidado y adelantó que se cuenta con medicamento para atender las afecciones provocadas por el descenso de la temperatura.



García Martínez explicó que aún se cuenta con vacunas contra la influenza, para aquellas personas que no se la han aplicado, pero en términos generales, mencionó que el incremento de pacientes en el área de urgencias es mínimo, si se habla de un 10% a lo previsto en esta temporada invernal.



Mencionó que es importante que la población siga las recomendaciones, sobre todo ante los cambios bruscos de temperatura, que en esta época son más constantes y que ocasionan males respiratorios.



Dijo que se deben tomar precauciones ante cualquier síntoma que rebase una gripe común, para evitar complicaciones y para ello es importante acudir al médico de manera oportuna.