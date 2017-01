Chihuahua, Sonora y BC van contra 'gasolinazo'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el propósito de fortalecer la lucha para dar marcha atrás al aumento de los combustibles, se formó el Frente Común del Noroeste en Contra del Gasolinazo, entre los representantes de los estados de Chihuahua, Baja California y Sonora.



A 25 días de liberar el paso vehicular de la caseta de cobro en Hermosillo, integrantes del movimiento No al Gasolinazo, provenientes de dos estados del Noroeste y de varios municipios de Sonora, iniciaron el Frente con el fin de fortalecer la causa en común.



Estuvieron los profesores Margarita Quiroz e Ignacio Gastélum, quienes llegaron desde Mexicali, Baja California, para apoyar a los sonorenses y estrechar lazos entre estados, según dijeron.



El ingeniero Carlos Corvera llegó desde Chihuahua, Chihuahua, acompañado también de representantes de los municipios de Sonora, como Nogales, Guaymas, Cananea y Hermosillo.



Durante la reunión, cada representante expuso su descontento ante las adversidades que con el transcurso de los años han ido deteriorando a la economía mexicana, y ratificaron su apoyo a los sonorenses en el movimiento de resistencia civil, No al Gasolinazo.

exponen problemática.



Los activistas de Mexicali destacaron la problemática que su ciudad enfrenta actualmente con la que denominaron privatización del agua potable, situación por la cual el pasado 22 de enero se reunieron más de 80 mil manifestantes en una megamarcha realizada en aquella entidad.



Carlos Corvera, representante de Chihuahua, explicó los motivos por los cuales se hace presente en Sonora y su sentir ante el actuar de los representantes del pueblo.



“Venimos apoyando el hartazgo que sentimos toda la ciudadanía a nivel nacional en contra de las reformas estructurales que ha implementado el Ejecutivo Federal, es por eso que hicimos acto de presencia aquí en Sonora”.



Invitó a los sonorenses a participar en la megamarcha que se realizará el próximo lunes 5 de febrero, en el Zócalo de la Ciudad de México, para así poder construir una fortaleza ante un problema que aqueja a nivel nacional.



Después de escuchar a cada uno de los representantes sociales, Daniel Corvera, integrante del movimiento No al Gasolinazo en Hermosillo, reiteró la invitación a los hermosillenses, este domingo 5 de febrero a la toma del Congreso del Estado.



“Ese día se tienen que tomar todos los Congresos a nivel nacional, con pronunciamiento en contra del Poder Ejecutivo Federal, contra Peña Nieto y sus secuaces; queda el Frente Común del Noroeste en Contra del Gasolinazo, quedamos compañeros”, apuntó.