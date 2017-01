Congreso notifica a juez incumplimiento de ratificación

MEXICALI, Baja California(GH)

Debido a que las instalaciones del Poder Legislativo no han sido liberadas para llevar a cabo las sesiones ordinarias, aún hay temas pendientes que deben ser atendidos.



El diputado presidente del Congreso, Raúl Castañeda Pomposo, dijo que debido a que se venció el plazo de la ratificación del magistrado Roberto Vidrio en el Tribunal de lo Contencioso por la falta de sesión, se notificó al juez la situación actual.



“Le notificamos al juez mediante un acta que certificamos a través del secretario de la mesa directiva, donde le notificamos las circunstancias de no poder sesionar en el recinto legislativo y que solamente ahí es donde lo podemos hacer”.



“Esto significa que el juez ya nos está atendiendo para darnos el término que la ley le establece para efecto de poder darle cumplimiento a ese ordenamiento federal”, señaló el presidente del legislativo estatal.



Además señaló que estarían esperando el dialogo con los manifestantes para poder llevar a cabo la sesión de cambio de mesa directiva, la cual debe hacerse el próximo martes a las 00:00 horas.



“Cuando ayer teníamos la certeza de poder entrar a sesionar, resulta que se pone otro líder y no nos dan ni siquiera alguna situación, solamente que van a esperar otra asamblea y es en lo que estamos ahorita en la etapa de esa asamblea para que se determine en los tiempos que la ley nos marca”.



“Nosotros necesitamos sesionar ya, por los efectos del tema del cambio de la mesa directiva”, puntualizó Pomposo Castañeda.



Descartó hacer el uso de la fuerza, toda vez que esperan lograr un acuerdo con la presencia del Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid con los manifestantes este fin de semana.



Sin embargo señaló que en cumplimiento de la ley, podrían hacer valer el Estado de Derecho.



“Le estamos apostando al diálogo, no es momento para pensar en otra solución. Pero sí habría que dejar claro que la ley contempla tomar acciones al respecto”, finalizó.



Manifestantes del plantón en el Congreso incumplieron con el acuerdo de liberar el edificio, por lo cual el Poder Legislativo podría ser sancionado por desacato judicial al no haber sesionado para la ratificación del magistrado Roberto Vidrio.



Así lo explicó el diputado Alejandro Arregui Ibarra, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien explicó que el acuerdo era publicarse la abrogación de la ley del agua para liberar el edificio del Poder Legislativo.



“Cosa que no sucedió, pero insistimos en el diálogo porque el jueves pasado habían las condiciones para sesionar y no fue posible”, comentó.



Por el desacato judicial, se podría emitir una multa, amonestación o destitución del cargo para quienes lleven la representación legal del congreso, dijo el diputado Arregui Ibarra.



Un detalle que también explicó es la amplia cantidad de diversas, nuevas voces e interlocutores que no todas se encuentran en el mismo lugar y momento para negociar, lo cual complica los acuerdos.



Además los plantones y mantener cerrado el edificio, puntualizó, vulnera la esfera de las instituciones del Estado.



“Así como se sesionó para la abrogación del agua con respeto e institucionalidad, esperamos lograr los mismos términos para liberar las puertas del Congreso”, señaló.