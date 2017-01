CCE impulsa amparo masivo vs. gasolinazo

TIJUANA, Baja California(GH)

Los ciudadanos pueden firmar el amparo contra el incremento del precio de los combustibles a través de la página www.noalgasolinazo.org, la cual es promovida por el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana.



“Lo que es importante, que me parece muy positivo, es que la sociedad se integre, porque si elGobierno ve que solo lo firmamos uno, dos o tres personas no le pone importancia a sus medidas y va a continuar con los gasolinazos”, declaró el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.



Explicó que en la página de Internet se encuentra el formato para sumarse al amparo, y puede ser firmado por personas de todo el País.



“Simplemente tiene que entrar a la página, poner 12 nombres, mandar imprimir la hoja en tamaño oficio y esa hoja depositarla en cualquier urna de las 540 estaciones (de gasolina) del Estado”, detalló.



Solís Farías especificó que cada hoja tendrá un código de barras que respaldará la autenticidad de la información, y además protegerá la privacidad de los datos.



“Hasta el próximo 6 de febrero toda la población puede entrar a la página, puede ayudarnos con rellenar una hoja con las doce firmas. El juicio de amparo está diseñado de una forma muy moderna, muy eficaz, que nos va a permitir a todos sumarnos y realizar una participación activa en los medios de defensa”, enfatizó.



Además, afirmó que en el amparo da argumentos y demuestran que no está justificado el gasolinazo porque no subió el costo del barril del petróleo, ni de la importación y además se paga con líneas flexibles por lo que tampoco afecta el tipo de cambio.



El titular de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Baja California, Roberto Medina de la Torre, señaló que buscan respaldar las manifestaciones que han realizado la población.



“Estamos proveyendo un mecanismo legal muy eficiente que hemos pedido sea de lo más sencillo para que la defensa y la demanda en las calles se concrete en un seguimiento legal a través de un amparo al que todos tengan acceso”, manifestó.