Presupuesta Congreso más gasolina; ahora buscan eliminarla

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el incremento a los combustibles a partir del 1 de enero del 2017, tanto los ayuntamientos, como el Gobierno del Estado y el Congreso, ajustaron sus presupuestos e incrementaron sus gastos en ese rubro para este año.



Sin embargo, sólo los diputados aumentaron en un 183% la partida para la compra de combustibles, representando incluso, con el aumento al precio de la gasolina, en un aumento real del 117%.



En su caso, asegura el presidente del Congreso, Raúl Castañeda Pomposo, el gasto real será menor, pues la Legislatura pasada realizó al menos dos transferencias que incrementaron al triple su presupuesto original para gasolina en el 2016.



Aunque el Ayuntamiento de Mexicali y el Gobierno del Estado incrementaron su gasto en varios millones de pesos para la compra de combustibles, el aumento real en litros de combustible es inferior al que hubieran podido comprar con los precios de la gasolina en el 2016.



Los Presupuestos de Egresos para el 2017 de estas entidades muestras incrementos de hasta el 15% y 37% en gastos de gasolina, sin embargo, al convertirlo a litros, resultan ser menores a los que adquirían el año pasado.



Una revisión a estos documentos y su comparativa con los gastos del año pasado muestran como la actual Legislatura fue la que, a pesar del aumento del precio, duplicó su presupuesto para dotación de gasolina para este año respecto al anterior.



Más gasolina



El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado para el 2017, publicado el 30 de diciembre de 2016, muestra que para la partida de combustibles, gastará 6 millones 206 mil 280 pesos.



Esta cantidad representa un 183% de lo presupuestado el año pasado, cuando se establecieron 2 millones 192 mil 44 pesos en gasto de combustibles.



Tomando como referencia el precio promedio de la gasolina durante el 2016, que es de 12.37 para la gasolina Magna, lo adquirido en el 2016 equivale a 177 mil 206 litros de gasolina.



Con lo presupuestado para 2017, convertido a litros de gasolina Magna a un costo de 16.17 pesos desde el pasado 1 de enero, alcanza para 383 mil 814 litros de gasolina.



Esto significa 206 mil 608 litros más que el 2016.



Partidas ocultas



Sin embargo, el presidente del Congreso, Raúl Castañeda Pomposo, afirma que el último año de la pasada Legislatura, gastó el triple de lo que tenía presupuestado y menos a lo que hoy, la Legislatura que representa, ha presupuestado.



En la revisión a las finanzas, dijo que la pasada Legislatura hizo dos transferencias a la partida de Combustibles.



Documentos del Congreso establecen que el presupuesto inicial fue de 2 millones 192 mil 44 pesos, a los cuales se sumaron 5 millones 525 mil 280 pesos por el concepto de transferencias.



En total, asegura, la Legislatura incrementó su gasto en 7 millones 717 mil 324 pesos durante el 2016, 1 millón 511 mil 44 pesos menos de lo que se ha presupuestado para este año, a pesar de que la flotilla de vehículos del Congreso se ha reducido a la mitad.



“Hay que aclarar que es un presupuesto inicial y que se hicieron dos transferencias, lo de este año no es más que en el 2016”, explicó Castañeda Pomposo.



Más gasto, menos gasolina



A pesar del incremento en los gastos para combustible por parte del Ayuntamiento o del Gobierno del Estado, no significa que puedan adquirir mayor cantidad de gasolina, como ocurre con el presupuesto de los diputados.



En el caso del Gobierno del Estado, el incremento en el gasto es del 15%, pero la conversión a litros de gasolina es en realidad un 12% menos.



Similar ocurre con el Ayuntamiento de Mexicali, que para este 2017 presupuestó 13% más en gasolinas, pero en realidad eso le alcanza para un 14% menos que lo que gastó en el 2016 para el mismo rubro.



Y en el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) incrementó ese el gasto en gasolina en un 37%, sólo podrá adquirir el 5% más de gasolina que la que pudo haber comprado el año pasado.



Más los bonos de transporte



Una prestación que el Estado otorga a los empleados, es el bono de transporte, que presenta aumentos tanto en el Gobierno del Estado como en el Ayuntamiento de Mexicali para este año.



Caso contrario, el Congreso del Estado redujo los montos destinados a esta prestación tras el recorte de empleados anunciado con la toma de protesta de la XXII Legislatura.



Para este año, la reducción de esta prestación es de solo el 4%, de acuerdo a su presupuesto de egresos 2017.



El personal del Congreso del Estado y de la Oficina del Ejecutivo Estatal, recibirán durante el presente año, un total de 9 millones de pesos en bonos para transporte, adicionales a lo que se tienen contemplado para la compra de combustibles.



De acuerdo a Presupuesto de Egresos de este año, la Oficina del Ejecutivo Estatal tendrá un incremento del 65% en bonos para el transporte, siendo de las que más aumento presente este año.



El aumento es de casi 1 millón de pesos, pues del 1 millón 300 mil pesos que se otorgaron en el 2016, para este año será de 2 millones 200 mil pesos.



Tan solo para este 2017, el Gobierno del Estado dispersará entre sus empleados, un total de 71 millones 446 mil 409 pesos como prestación de bono de transporte.



Renuncian a bono de gasolina



Mientras la revisión a los gastos de combustible por parte de diputados en el Congreso del Estado era hecha, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordó eliminar la partida de Gasolinas de su presupuesto de egresos.



Esta medida ocurre en un acuerdo de la JUCOPO pero debe ser sometida aún al pleno del Congreso, el cual, hasta este jueves, no pudo sesionar debido a los bloqueos de manifestantes en el recinto parlamentario.



El anuncio de dicha medida fue hecho por el diputado Alejandro Arregui Ibarra, como parte de la reingeniería del Congreso para la reducción de gastos.



Entre las medidas que se tomaron fue la de reducir el parque vehicular del Congreso de 20 a 11 unidades.



Será el pleno del Congreso el que finalmente determine la aceptación de eliminar el gasto en combustibles para los diputados este año.