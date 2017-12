Alcalde expresa disculpa pública por orden de la CEDH

TIJUANA, Baja California(GH)

En atención a la recomendación 11/2017 relativo al expediente CEDHBC/TIJ/Q/1048/17/1VG, de fecha 22 de diciembre de 2017 emitida por Melba Adriana Olvera Rodríguez, en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDH), que en su recomendación Primera establece:



“Realice una disculpa pública a V1 y V2, por los pronunciamientos realizados en los que se vulneró el derecho a la igualdad y al trato digno, enviando a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento”.



En virtud de lo anterior, el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, expresa disculpa pública por los pronunciamientos realizados el 10 de agosto de 2017, al referir que (cita textual de la recomendación, pag. 2/20 párrafo 4.):



“Que los regidores del PES están en contra de todo y que no tienen salida, precisando que ningún chile les embona”.



Razón por lo cual se asume el compromiso por parte del presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, de no repetirles a los regidores del PES que están en contra de todo, que no tienen salida, y que ningún chile les embona.