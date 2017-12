Clausuran tres establecimientos por venta de cohetes y pirotecnia sin permiso

TIJUANA, Baja California(GH)

La Alcaldía de Tijuana a través de la Dirección de Inspección y Verificación clausuró establecimientos en cuatro delegaciones por no contar con los permisos que expide la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la venta de cohetes y pirotecnia, así lo informó el titular de la dependencia Luis Antonio Carreiro.El funcionario municipal detalló que fueron tres los establecimientos clausurados y un vendedor ambulante, por no exhibir, en el momento de la inspección, los permisos otorgados por la SEDENA para la venta de artificios de pirotecnia en miniatura que normalmente son otorgados en los meses de septiembre y diciembre.Foto: CortesíaLuis Antonio Carreiro, indicó que a los establecimientos clausurados se les impuso la multa máxima, que es de 500 UMAS (Unidad de Medida de Actualización, veces salario mínimo) equivalente a los 37 mil 745 pesos, estos negocios se ubican en las delegaciones Cerro Colorado, Sánchez Taboada, La Presa, así como la Delegación Centro.Durante el recorrido por las nueve delegaciones, los inspectores de la Dirección de Inspección y Verificación se hicieron acompañar por personal de Sindicatura Procuradora para darle certeza legal a las sanciones impuestas, así como una supervisión apegada a la normatividad municipal.El director de inspección y verificación recordó a los padres de familia, que estas fechas festivas son para convivir con la familia, y no para que sucedan accidentes trágicos, sobre todo con el antecedente que hay con actividades de pirotecnia, la recomendación dijo, es comprar en lugares que muestren los permisos de la Sedena, que los menores de edad siempre sean supervisados por un adulto al momento de usar este tipo de cohetes.Además, los inspectores municipales también podrán sancionar a los establecimientos o comercio ambulante autorizados si se les sorprende vendiendo cohetes en miniatura o pirotecnia a menores de 16 años, pues está prohibido por la misma Sedena.